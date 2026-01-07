Самый известный шпион СССР в истории ЦРУ умер в тюрьме

Эймсу было 84 года.
В одной из тюрем США умер бывший офицер контрразведки ЦРУ Олдрич Эймс, приговоренный к пожизненному лишению свободы за шпионаж в пользу Москвы. Об этом пишут российские СМИ.
«Скончался 5 января 2026 года», — сообщается в ответе Федерального бюро тюрем США на запрос о заключенном Эймсе. Информацию об этом приводит РИА Новости. Мужчине было 84 года.
Олдрич Эймс передал советским спецслужбам значительный массив документов, имевших гриф «совершенно секретно». На основе полученных от него сведений на территории СССР и России были разоблачены и задержаны многочисленные агенты ЦРУ, а более ста операций американской разведки завершились неудачей. 28 апреля 1994 года он был признан виновным в шпионаже и приговорен к пожизненному заключению. Наказание Эймс отбывал в тюрьме строгого режима города Терре-Хот, штат Индиана.
В Великобритании в марте 2025 года скончался один из наиболее известных разведчиков XX века Олег Гордиевский. Бывшему сотруднику КГБ, бежавшему в Соединенное Королевство, было 87 лет. Полковник КГБ Гордиевский сотрудничал с британской разведкой MI6 не менее 11 лет, в течение которых выдал десятки своих коллег, а также сотрудников ГРУ, передает 360.ru.