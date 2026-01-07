Волонтер Кулеш оценил версию о пропаже Усольцевых на пути к камню желаний

В Сети появилась информация о том, что Усольцевы, пропавшие в горах Партизанского района Красноярского края, могли отказаться от первоначально заявленного ими маршрута. Семья могла отправиться к скале Мальвинка, на пути к которой есть так называемый «камень желаний», который захотела увидеть Ирина Усольцева. В пользу этой версии говорит то, что туристы, которые в тот же день с разницей с Усольцевыми в 30 минут ходили к скале Буратинка, но не встретили эту семью.