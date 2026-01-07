Волонтер Кулеш оценил версию о пропаже Усольцевых на пути к камню желаний

Семья Усольцевых могла пропасть в районе скалы Мальвинка, куда они отправились к «камню желаний». Такая версия активно обсуждается в Сети. Что это за «камень желаний», aif.ru рассказал волонтер, профессиональный турист и альпинист Алексей Кулеш.
«Широкой известности у этого “камня желаний” нет, как нет и каких-то легенд о нем. Вероятно новодельная придумка экскурсоводов», — объяснил он.
В Сети появилась информация о том, что Усольцевы, пропавшие в горах Партизанского района Красноярского края, могли отказаться от первоначально заявленного ими маршрута. Семья могла отправиться к скале Мальвинка, на пути к которой есть так называемый «камень желаний», который захотела увидеть Ирина Усольцева. В пользу этой версии говорит то, что туристы, которые в тот же день с разницей с Усольцевыми в 30 минут ходили к скале Буратинка, но не встретили эту семью.
Сергей, Ирина и маленькая Арина Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года. Семья отправилась в поход по туристической тропе в Партизанском районе и таинственно исчезла. Среди версий их исчезновения называли побег за границу, убийство и несчастный случай.
В СК рассматривали версию, что Усольцевы могли стать жертвой преступления, но в приоритете остается версия несчастного случая.