Подписан документ о вводе войск на Украину: появятся ли военные НАТО у российских границ

В ходе прошедшего заседания было принято одно важное решение — подписана декларация о потенциальном развертывании военных НАТО на территории Украины после прекращения огня. Ранее такая возможность не раз обсуждалась в ЕС. К чему это все приведет и действительно ли на Украине могут появиться западные войска в качестве так называемых миротворцев — в материале URA.RU.