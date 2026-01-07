Подписан документ о вводе войск на Украину: появятся ли военные НАТО у российских границ

«Коалиция желающих» подписала декларацию о потенциальной отправке войск на Украину.
Накануне, 6 января, в Париже состоялась встреча так называемой «коалиции желающих» — группы, включающей более 30 стран, преимущественно европейских, которые координируют долгосрочную поддержку Украины и обсуждают параметры будущих гарантий ее безопасности после возможного перемирия. Ведущую роль в коалиции играют Франция и Великобритания.
В ходе прошедшего заседания было принято одно важное решение — подписана декларация о потенциальном развертывании военных НАТО на территории Украины после прекращения огня. Ранее такая возможность не раз обсуждалась в ЕС. К чему это все приведет и действительно ли на Украине могут появиться западные войска в качестве так называемых миротворцев — в материале URA.RU.
Вся воинственность Европы в одном документе.
Франция и Британия выступили за отправку войск на Украину.
В ходе минувшего заседания «коалиции желающих» была подписана трехсторонняя декларация президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Из нее следует, что страны готовы потенциально разместить свои войска на Украине.
Макрон лично заявил, что Франция готова к развертыванию до «нескольких тысяч военнослужащих». При этом он подчеркнул, что речь не идет об участии в боевых действиях, а размещение станет возможным только после объявления о прекращении огня. Аналогичную позицию выразили Великобритания, Германия и Бельгия.
Раскол внутри ЕС.
Предполагается, что войска будут отправлены после подписания мира.
Кроме того в декларации шла речь не только о присутствии непосредственно самих военных. Предполагается, что они могут обеспечивать безопасность воздушного и морского пространства Украины, оказывать содействие в укреплении ее вооруженных сил, а также создавать военные базы и защищенные объекты для хранения вооружения.
Кир Стармер уточнил, что его страна также планирует участвовать в возглавляемой США миссии по мониторингу соблюдения перемирия. Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил более осторожную позицию, допустив размещение сил ФРГ не на самой Украине, а на прилегающей территории НАТО, откуда они могли бы быть задействованы в случае возобновления конфликта.
При этом внутри коалиции продолжаются разногласия по поводу поддержки Украины. Страны Северной Европы и Балтии выражают недовольство относительно объема помощи Украине со стороны таких крупных экономик, как Франция и Германия.
Размещение военных все еще под вопросом.
Хоть в ходе заседания «коалиции желающих» и были приняты конкретные шаги, подготавливающие страны к потенциальной отправке своих сил на Украину, политологи и некоторые европейские лидеры подчеркивают, что документ именно, что носит декларативный характер. Тем не менее страны уже начинают обсуждать количество потенциальных солдат — от 15 до 30 тысяч человек.
Премьер-министр Польши Дональд Туск прямо заявил, что декларация не содержит обязательных решений, требующих немедленных действий. Причем некоторые страны, например Хорватия, уже отказались от отправки своих военных, сосредоточившись на других формах поддержки.
Также особое внимание на встрече уделялось роли США в вопросе поддержки Киева. Зять и бывший советник президента Дональда Трампа, Джаред Кушнер, заявил, что подход Вашингтона к гарантиям безопасности строится на личных оценках Трампа и его диалоге с Владимиром Путиным.
Позиция России остается твердой.
Владимир Путин давал понять, что Москва против отправки войск НАТО на Украину.
Россия неоднократно подчеркивала свое резко негативное отношение к планам европейских лидеров. Ранее, например, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвиняла западные страны в разработке планов по «оккупации Украины». Президент Владимир Путин также предупреждал, что любой военный контингент НАТО на территории Украины станет законной целью для российской армии. Он также заявлял, что Москва будет уважать взаимные гарантии безопасности, если они будут выработаны, передает «Лента.ру».
Аналитики и политологи также высказывают скепсис относительно планов ЕС. Так, директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт оценивает их как оторванные от реальности, отмечая абсолютную зависимость проекта от поддержки США, передает Mail.ru. Американский экономист Мартин Армстронг предположил, что размещение войск может быть использовано для будущих провокаций против России.