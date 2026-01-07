Стало известно, что Бастрыкин вмешался в историю с аварийным домом в Хабаровске

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело после жалобы жителей аварийного дома в Хабаровске. Поводом стало личное указание председателя СКР Александра Бастрыкина.
Основанием для проверки стало обращение, поступившее в приемную главы ведомства через социальную сеть. Речь идет о двухэтажном кирпичном доме 1910 года постройки на улице Восточного Семафора. Здание признали аварийным еще в 2021 году, однако за прошедшие годы вопрос расселения так и не был решен.
Проверка показала, что дом находится в критическом состоянии. В нем отсутствуют центральное отопление и канализация, холодная вода подается с перебоями, электроснабжение нестабильно. Несущие конструкции и кровля разрушаются, в стенах зафиксированы трещины. Условия проживания создают прямую угрозу жизни и здоровью людей.
В Следственном комитете указали, что, несмотря на официальный аварийный статус, жильцам не было предоставлено благоустроенное жилье. Сроки расселения неоднократно переносились без конкретных решений, а ситуация фактически оставалась без движения.
Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Станиславу Белянскому возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль центрального аппарата ведомства.
Читайте также: Выяснилось, что Берлин потребовал от Киева перекрыть выезд молодежи.