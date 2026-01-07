Стало известно, что Бастрыкин вмешался в историю с аварийным домом в Хабаровске

Основанием для проверки стало обращение, поступившее в приемную главы ведомства через социальную сеть. Речь идет о двухэтажном кирпичном доме 1910 года постройки на улице Восточного Семафора. Здание признали аварийным еще в 2021 году, однако за прошедшие годы вопрос расселения так и не был решен.