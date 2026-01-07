Стали известны травмы, которые получил Мадуро во время похищения

СМИ пишут, что Мадуро и его супруга получили несколько синяков и кровоподтеков, которые, предположительно, появились из-за удара об дверь.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес получили травмы, ударившись о дверь, когда пытались убежать от американских военнослужащих. Об этом пишет CNN.
«Мадуро и Флорес побежали и попытались спрятаться за тяжелой стальной дверью внутри своего комплекса, но дверной косяк был низким, и они ударились головами, пытаясь сбежать», — сказано в материале. Он опубликован на сайте CNN.
В результате чего супруги получили синяки и кровоподтеки, пишет телеканал NBC. Бойцы американского спецподразделения Delta Force («Дельта») оказали паре первичную медицинскую помощь. По данным другого источника, впоследствии супруги прошли медицинское обследование на борту самолета.
США 3 января нанесли по территории Венесуэлы масштабный удар. В ходе операции был задержан президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес, после чего их этапировали в Нью-Йорк. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес будут преданы суду, утверждая, что они причастны к так называемому «наркотерроризму» и представляли угрозу, в том числе для Соединенных Штатов.
По данным властей Кубы и Венесуэлы, в результате атаки погибли не менее 32 кубинских военнослужащих, проходивших службу на территории Венесуэлы, а также неустановленное на данный момент количество мирных жителей. Газета The Washington Post, со ссылкой на источники, утверждает, что число жертв варьируется в пределах от 75 до 80 человек. После завершения операции Трамп охарактеризовал Колумбию как «очень больную страну», обвинил президента Густаво Петро в производстве и сбыте кокаина в адрес США и допустил возможность проведения аналогичной военной акции против Боготы.
МИД России выразил поддержку народу Венесуэлы, призвал к немедленному освобождению Мадуро и его супруги и предупредил о недопустимости дальнейшей эскалации конфликта. Вслед за Москвой аналогичный призыв прозвучал из Пекина, где подчеркнули, что действия США противоречат нормам международного права. С резкой критикой действий Вашингтона выступил также МИД КНДР.