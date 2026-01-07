Стали известны травмы, которые получил Мадуро во время похищения

По данным властей Кубы и Венесуэлы, в результате атаки погибли не менее 32 кубинских военнослужащих, проходивших службу на территории Венесуэлы, а также неустановленное на данный момент количество мирных жителей. Газета The Washington Post, со ссылкой на источники, утверждает, что число жертв варьируется в пределах от 75 до 80 человек. После завершения операции Трамп охарактеризовал Колумбию как «очень больную страну», обвинил президента Густаво Петро в производстве и сбыте кокаина в адрес США и допустил возможность проведения аналогичной военной акции против Боготы.