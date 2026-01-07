Ричмонд
Силовики устроили облаву в московском клубе, прервав вечер любителей андеграунд-рока

Московский клуб «МО» стал объектом проверки со стороны правоохранительных органов. Мероприятие, проходившее в клубе, — фестиваль андеграунд-рок-групп Harvest Fest — было прервано, сообщает телеканал «Рен-ТВ».

По свидетельствам очевидцев, силовики проводили досмотр документов у гостей и задержали нескольких человек, применяя при этом жёсткие меры, вплоть до укладывания лицом на пол. Корреспондент «Рен-ТВ» Антон Шлячков, выполнявший редакционное задание у клуба, также был задержан, но впоследствии отпущен.

После вмешательства правоохранителей организаторы фестиваля приняли решение об отмене мероприятия. Официальные причины визита силовиков остаются неизвестными.

Ранее в Санкт-Петербурге накрыли незаконную студию по производству порнографии. Правоохранители изъяли значительные объёмы реквизита, включая резиновые фаллоимитаторы, специализированную эротическую одежду, куклы вуду, а также полный комплект оборудования для видеозаписи.

