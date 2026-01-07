Reuters: лидер ЮПС в Йемене скрылся в неизвестном направлени

2 января губернатор провинции Хадрамаут Салем аль-Ханбаши заявил о начале операции с целью передачи правительственным силам военных лагерей, подконтрольных сепаратистам. В тот же день ЮПС объявил о начале двухлетнего переходного периода, по завершении которого планируется провозглашение независимого государства Южная Аравия со столицей в Адене. Согласно конституционной декларации, оно будет создано в границах Народной Демократической Республики Йемен, существовавшей в 1967—1990 годах. В субботу аль-Алими предложил провести в Эр-Рияде всеобщую конференцию политических сил юга страны для урегулирования кризиса. МИД королевства приветствовал эту инициативу, отметив, что всеобъемлющее решение может быть достигнуто только путем диалога. К вечеру 3 января правительственные силы восстановили контроль над провинциями Хадрамаут и Эль-Махра, вытеснив сепаратистов и заняв все стратегические объекты.