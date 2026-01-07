Ричмонд
«Конфискованные товары» оказались фикцией: в Узбекистане задержали мошенников, прикрывавшихся именем Таможенного комитета

Vaib.uz (Узбекистан. 6 января). Сотрудники правоохранительных органов задержали членов преступной группировки, которые открывали фейковые каналы и группы в Telegram и Instagram от имени Таможенного комитета Узбекистана. Через эти страницы злоумышленники якобы продавали по сниженным ценам товары, конфискованные таможней, однако на деле занимались банальным мошенничеством.

Источник: Vaib.Uz

По данным следствия, пятеро жителей Андижанской области в возрасте от 22 до 25 лет в начале текущего года заранее разработали преступный план. Они создали в социальных сетях Telegram и Instagram каналы и группы под названиями «Конфискованные товары» и «Оптовый склад», выдавая себя за представителей таможенной системы.

Для придания доверия в этих группах использовалось около десяти фейковых аккаунтов с названиями вроде «Админ таможенного комитета», «Доверие с вами» и другими. Через них участники группы представлялись сотрудниками ведомства и активно убеждали пользователей в «официальном» характере продаж.

Мошенники предлагали по крайне низким ценам бытовую технику, холодильники и телевизоры, отопительные котлы, кухонную и детскую мебель, различные гаджеты, включая последние модели iPhone, а также одежду. В отдельных случаях они даже обещали доставку мотоскутеров, которых в действительности не существовало. Оплату за товары злоумышленники принимали через банковские карты, оформленные на третьих лиц.

В результате преступная группа вошла в доверие к 60 гражданам и мошенническим путём присвоила 117 миллионов сумов. Полученные деньги были потрачены на личные нужды. Потерпевшие, которые начинали требовать товар или пытались связаться повторно, оказывались заблокированными и попадали в «чёрный список» в социальных сетях.

По данному факту в отношении членов преступной группы возбуждено уголовное дело по пунктам «б» и «г» части 3 статьи 168 Уголовного кодекса (мошенничество с использованием информационных технологий). В качестве меры пресечения им избрано заключение под стражу.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Правоохранительные органы принимают меры по возмещению материального ущерба, причинённого пострадавшим гражданам.