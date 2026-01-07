«Конфискованные товары» оказались фикцией: в Узбекистане задержали мошенников, прикрывавшихся именем Таможенного комитета

По данным следствия, пятеро жителей Андижанской области в возрасте от 22 до 25 лет в начале текущего года заранее разработали преступный план. Они создали в социальных сетях Telegram и Instagram каналы и группы под названиями «Конфискованные товары» и «Оптовый склад», выдавая себя за представителей таможенной системы.