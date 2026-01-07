WP: США считают, что при захвате Мадуро погибли около 75 человек

Администрация США оценивает число погибших в ходе операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро примерно в 75 человек, включая мирных жителей. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с внутренними оценками Вашингтона.
По данным издания, различные источники называют разные цифры жертв, однако все они указывают на значительные потери. В числе погибших, как отмечается, оказались военнослужащие из числа кубинцев и венесуэльцев, а также гражданские лица, оказавшиеся в зоне проведения операции.
Президент США Дональд Трамп заявлял о большом количестве погибших военных в ходе этой операции, преимущественно кубинского происхождения. При этом он характеризовал действия американских сил как успешные, несмотря на потери.
Ранее сообщалось, что ООН пытается собрать больше информации о жертвах военной операции США в Венесуэле.