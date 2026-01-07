Ричмонд
WP: США считают, что при захвате Мадуро погибли около 75 человек

Белый дом оценивает число погибших в ходе операции по захвату Мадуро примерно в 75 человек.

Источник: Аргументы и факты

Администрация США оценивает число погибших в ходе операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро примерно в 75 человек, включая мирных жителей. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с внутренними оценками Вашингтона.

По данным издания, различные источники называют разные цифры жертв, однако все они указывают на значительные потери. В числе погибших, как отмечается, оказались военнослужащие из числа кубинцев и венесуэльцев, а также гражданские лица, оказавшиеся в зоне проведения операции.

Президент США Дональд Трамп заявлял о большом количестве погибших военных в ходе этой операции, преимущественно кубинского происхождения. При этом он характеризовал действия американских сил как успешные, несмотря на потери.

Ранее сообщалось, что ООН пытается собрать больше информации о жертвах военной операции США в Венесуэле.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше