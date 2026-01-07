Три машины с рыбаками провалились под лёд в Приморье

Ранее сообщалось, что трое детей провалились под лёд на водоёме возле жилого комплекса «Пехра» в подмосковной Балашихе. Инцидент произошёл на улице Яганова, когда дети вышли на непрочный ледовый покров. Один из ребят сумел самостоятельно выбраться из холодной воды, а двум другим потребовалась посторонняя помощь.