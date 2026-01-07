Ричмонд
Три машины с рыбаками провалились под лёд в Приморье

В Приморском крае сразу три автомобиля, принадлежавших рыбакам, провалились под лёд на водоёме в районе Тавричанки. Об этом пишет Amur Mash.

Источник: Life.ru

Три автомобиля рыбаков провалились под лёд. Видео © Telegram / Amur Mash.

Ледяной покров не выдержал веса машин, и они ушли на дно. К счастью, сообщается, что в результате инцидента никто из людей не пострадал.

Ранее сообщалось, что трое детей провалились под лёд на водоёме возле жилого комплекса «Пехра» в подмосковной Балашихе. Инцидент произошёл на улице Яганова, когда дети вышли на непрочный ледовый покров. Один из ребят сумел самостоятельно выбраться из холодной воды, а двум другим потребовалась посторонняя помощь.

