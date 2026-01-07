В Приморье лед не выдержал тяжести трех автомобилей рыбаков

До этого в Приморском крае в районе села Кипарисово водитель на квадроцикле провалился под лед. На кадрах видно, как при помощи троса двое мужчин вытаскивают пострадавшего из холодной воды. Приморцы вытягивают водителя на снег, после чего пострадавший поднимается и что-то говорит своим спасателям.