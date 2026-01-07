Камень желаний мог погубить Усольцевых: новый след в деле пропавшей семьи

Прошло уже более трех месяцев с того дня, как в горах Партизанского района Красноярского края бесследно исчезла семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина. Эта история обросла множеством версий — от банального несчастного случая до криминального сюжета или даже побега за границу. Но теперь в расследовании наметился новый, неожиданный поворот, связанный с туристической легендой и возможной роковой ошибкой в выборе пути.
Неожиданный поворот.
Изначально считалось, что семья отправилась к популярной у туристов скале Буратинка. Однако эта версия начала давать трещину после показаний других путешественников, которые были в Кутурчинском Белогорье почти одновременно с Усольцевыми. Они вышли на маршрут с разрывом всего в 30 минут, но так и не встретили пропавших ни по пути к горе, ни на обратной дороге. Это странное несовпадение заставило искать альтернативные варианты. И такую версию нашли.
В Сети, а затем и в СМИ, появилась информация о том, что Ирина Усольцева могла изменить маршрут ради одного мистического объекта. Речь идет о так называемом «камне желаний», расположенном по пути к другой вершине — горе Мальвинка. Именно туда, а не на Буратинку, могли уйти Усольцевы. Что же это за камень и почему он мог привлечь внимание семьи?
Мистический камень.
Гид Алексей Исиченко, хорошо знакомый с этими местами, дал свои пояснения корреспонденту aif.ru.
«Это просто камень небольшой. Из интересного, может быть то, что он треугольной формы. Находится по пути к скале Мальвинка. Почему именно “камень желаний”, даже предположить не могу», — отметил он.
Эта сдержанная характеристика от профессионала контрастирует с той потенциальной ролью, которую артефакт мог сыграть в трагедии. Получается, маршрут был изменен ради довольно заурядного, по мнению гида, объекта, который для туристов окутан ореолом таинственности.
Комментируя информацию о «камне желаний», волонтер, профессиональный турист и альпинист Алексей Кулеш высказал мнение, что это, скорее всего, некий новодел.
«Широкой известности у этого “камня желаний” нет, как нет и каких-то легенд о нем. Вероятно, новодельная придумка экскурсоводов», — объяснил он.
Но именно такие «придумки» часто и привлекают мистически настроенных путешественников, ищущих не просто видовые точки для красивых фото, а некие сакральные места силы. Желание Ирины Усольцевой увидеть этот камень, если информация верна, могло стать роковым решением, уведшим семью с проторенной и относительно безопасной тропы на Буратинку в сторону более сложного и, возможно, менее прогнозируемого маршрута к Мальвинке.
Бесследное исчезновение.
Что же произошло дальше? Семья вышла на маршрут 28 сентября 2025 года, а через два дня, когда Сергей и Ирина не вышли на связь, их объявили в розыск. Активная фаза поисков с привлечением волонтеров и спецтехники продолжалась до 12 октября, но так и не увенчалась успехом. Ни следов, ни вещей, ни каких-либо четких указаний на судьбу трех человек обнаружить не удалось. Такая чистота места происшествия — один из самых загадочных аспектов этого дела.
Следственный комитет изначально рассматривал все варианты, включая и криминальную составляющую. Было заявлено, что Усольцевы могли стать жертвой преступления. Однако по мере работы следователей приоритетной все же остается версия несчастного случая. Но какого? Упали в труднодоступное ущелье? Замерзли из-за внезапного ухудшения погоды? Столкнулись с диким животным и стали жертвой хищника? Отсутствие каких-либо останков или вещей не дает развить ни одну из этих гипотез.
Новая деталь о «камне желаний» добавляет в историю важный психологический штрих. Она рисует картину не строго спланированного, почти спортивного похода, а скорее прогулки, в которую могли вноситься импровизации на основе услышанных легенд или советов. Это меняет вектор поисков и анализа.
История с исчезновением Усольцевых перестает быть просто сводкой МЧС и становится мрачной легендой, обрастая новыми деталями. «Камень желаний», который, по мнению одних, — безликий булыжник, а для других — магнит для мечтаний, возможно, навсегда изменил судьбу целой семьи. Поиски ответа на вопрос о том, что же на самом деле случилось в тот сентябрьский день на тропах Кутурчинского Белогорья с Сергеем, Ириной и Ариной Усольцевыми, продолжаются.