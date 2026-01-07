Камень желаний мог погубить Усольцевых: новый след в деле пропавшей семьи

Что же произошло дальше? Семья вышла на маршрут 28 сентября 2025 года, а через два дня, когда Сергей и Ирина не вышли на связь, их объявили в розыск. Активная фаза поисков с привлечением волонтеров и спецтехники продолжалась до 12 октября, но так и не увенчалась успехом. Ни следов, ни вещей, ни каких-либо четких указаний на судьбу трех человек обнаружить не удалось. Такая чистота места происшествия — один из самых загадочных аспектов этого дела.