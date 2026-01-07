«Коалиция желающих» утвердила гарантии для Украины: что туда вошло

Группа «Коалиция желающих» намерена продолжать оказывать военную и экономическую помощь Киеву.
«Коалиция стран желающих» накануне во Франции провела заседание по вопросам продолжения поддержки Украины. В ходе него была подписана декларация, согласно которой после непосредственного урегулирования конфликта страны НАТО могут отправить свои войска в сторону Киева. Кроме того, были приняты и другие решения. О чем еще договорились европейские политики — в материале URA.RU.
Что в целом обсуждали в Париже и к чему пришли.
Накануне в Париже состоялась встреча стран-участниц так называемой «коалиции желающих», в которой приняли участие высокопоставленные представители более 30 государств, включая генсека НАТО Марка Рютте, председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. На повестке дня стоял ключевой вопрос — выработка гарантий безопасности для Киева после завершения конфликта с Россией, передает телеканал «Царьград».
«Коалиция желающих» провела заседание в Париже 6 января.
В результате европейские лидеры пришли к нескольким решениям. В первую очередь, стороны договорились при поддержке США создать на территории Украины международный механизм мониторинга соблюдения возможного режима прекращения огня. Также в ЕС продолжат оказывать военную поддержку стране. Там планируют поддерживать численность украинских военных на уровне 800 тысяч бойцов. Причем ВСУ продолжат оснащать ресурсами и возможностями для военной подготовки. Кроме того, для координации всех видов поддержки будет создан специальный операционный центр в Париже.
Военное и экономическое «процветание Украины».
Великобритания и Франция также объявили о планах по созданию на территории Украины сети «военных хабов» — координационных центров и защищенных объектов для хранения вооружений и техники, призванных поддержать оборонные нужды страны. Польша взяла на себя обязательства по организации логистического обеспечения. Отдельно обсуждался «план процветания» для Украины, направленный на экономическое восстановление, детали которого будут согласованы дополнительно.
Пока одни страны ЕС хотят продолжать военную поддержку Киева, другие хотят акцентировать внимание на экономическое развитие.
Швеция заявила о готовности направить после достижения мира истребители Gripen, а Бельгия — рассмотреть возможность отправки военного контингента в составе многонациональных сил. Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил размещение сил ФРГ только на прилегающей к Украине территории НАТО и отметил необходимость будущих «компромиссов» в урегулировании. При этом Хорватия и Румыния публично отказались от любого направления своих войск на Украину, сделав акцент на участии в экономическом восстановлении.
Общая позиция «коалиции желающих» и США по гарантиям безопасности для Украины может быть выработана до конца января, отметил премьер-министр Польши Дональд Туск после завершения встречи участников коалиции. Его слова передает «Национальная служба новостей».
Ключевая роль США.
Особое внимание на встрече уделялось роли США. Спецпосланник Стив Уиткофф и старший советник Джаред Кушнер подтвердили приверженность администрации президента Дональда Трампа разработке двусторонних гарантий безопасности и «плана процветания». При этом Кушнер отдельно отметил, что техническое согласование протоколов по безопасности не гарантирует достижение мирного соглашения.
Уиткофф назвал территориальный вопрос наиболее сложным элементом будущего урегулирования. В России при этом неоднократно отмечали, что продолжают сохранять приверженность переговорам при условии решения первопричин конфликта на Украине, передает Pravda.ru.