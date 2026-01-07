Ричмонд
Shot: Три машины ушли под лед в Приморском крае

Сразу три автомобиля ушли под лед в Приморской крае. На них рыбаки приехали к месту ловли. Об этом в среду, 7 января, сообщил Telegram-канал Shot.

Уточняется, что инцидент произошел в районе поселка Тавричанка.

— Лед не выдержал тяжести минимум трех авто, на которых рыбаки прибыли к месту ловли, — сказано в публикации.

Отмечается, что люди успели покинуть машины вовремя и не пострадали.

27 декабря 2025 года автомобиль с пассажирами, включая ребенка, провалился под лед в Якутске. Об этом сообщили в МЧС по региону. Машина Toyota Estima ушла под воду при выезде на лед в несанкционированном месте на реке Лена. В автомобиле находились восемь человек, в том числе ребенок.

22 декабря машина с рыбаками провалилась под лед на озере в Приморье. По данным Следственного комитета по региону, два человека погибли, одному удалось выбраться. Сообщается, что три рыбака ехали по льду на озере Ханка. Лед не выдержал тяжести автомобиля, и он ушел под воду. Одному из рыбаков удалось самостоятельно выбраться и обратиться за помощью, тела остальных мужчин позже извлекли из воды специалисты.