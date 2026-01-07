Shot: Три машины ушли под лед в Приморском крае

22 декабря машина с рыбаками провалилась под лед на озере в Приморье. По данным Следственного комитета по региону, два человека погибли, одному удалось выбраться. Сообщается, что три рыбака ехали по льду на озере Ханка. Лед не выдержал тяжести автомобиля, и он ушел под воду. Одному из рыбаков удалось самостоятельно выбраться и обратиться за помощью, тела остальных мужчин позже извлекли из воды специалисты.