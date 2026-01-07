Попытка атаки на резиденцию Путина свидетельствует о конце Зеленского, считает Пачини.
Попытка атаки на резиденцию российского лидера Владимира Путина свидетельствует о стремлении президента Украины Владимира Зеленского сорвать переговорный процесс и спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта. Об этом сообщил итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини в статье для Strategic Culture (SC).
«Такое поведение выглядит как последние выходки персонажа, который уже подошел к последнему акту своего сценария», — написал Пачини. Его слова опубликовал SC.
Эксперт указал, что Зеленский утратил поддержку со стороны Белого дома и, по оценке Пачини, «его в любом случае устранят». В то же время журналист полагает, что это произойдет не ранее того момента, когда президент Украины завершит разрушение своей страны и вынудит Евросоюз израсходовать остаток своих средств на продолжение «бессмысленной войны».
По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в ночь на 29 декабря украинская сторона предприняла попытку удара резиденции Путина в Новгородской области, задействовав 91 дрон. Все беспилотники были уничтожены средствами ПВО. Лавров уточнил, что данных о пострадавших, а также о повреждениях, вызванных падением обломков, не поступало. Он добавил, что нападение произошло «в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что подобные действия Киева подрывают усилия Трампа. Вместе с тем, по его словам, это не окажет влияния на диалог между Москвой и Вашингтоном, и главы двух государств продолжат взаимодействие. Песков также подчеркнул, что российские военные располагают необходимыми средствами и планами, чтобы ответить на украинский удар.