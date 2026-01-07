Эксперт указал, что Зеленский утратил поддержку со стороны Белого дома и, по оценке Пачини, «его в любом случае устранят». В то же время журналист полагает, что это произойдет не ранее того момента, когда президент Украины завершит разрушение своей страны и вынудит Евросоюз израсходовать остаток своих средств на продолжение «бессмысленной войны».