Минобороны: 32 БПЛА ВСУ были уничтожены за ночь над регионами России

В ночные часы с 20:00 до 07:00 по московскому времени над регионами России были уничтожены 32 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
— В период с 23:00 по московскому времени 06.01 до 07:00 по московскому времени 07.01 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, пять дронов были сбиты над акваторией Черного моря, два — над территорией Республики Крым. Еще по одному беспилотнику уничтожили над Краснодарским краем и Республикой Северная Осетия — Алания.
— Всего в ночное время перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — написали в Telegram-канале МО РФ.
Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны сбили за сутки 360 беспилотников, две авиабомбы и два снаряда HIMARS Вооруженных сил Украины. Об этом 6 января передали в Министерстве обороны России.
До этого появилась информация, что военные ВСУ нанесли авиаудар по своим же бойцам и наемникам, которые укрывались в центральной больнице в Купянске. После прилетов она почти полностью разрушилась.