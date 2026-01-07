За ночь расчёты ПВО сбили 32 украинских дрона над регионами России и Чёрным морем

«Всего в ночное время с 20:00 мск 06.01 до 07:00 мск 07.01 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.
В частности, пять беспилотников были перехвачены над Чёрным морем, два — над Крымом, по одному — над Краснодарским краем и Северной Осетией.
Ранее сообщалось, что нефтебаза в Старооскольском округе Белгородской области подверглась атаке украинского беспилотника. По предварительным данным, обошлось без жертв. В результате детонации загорелись резервуары.
Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.