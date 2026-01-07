Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За ночь расчёты ПВО сбили 32 украинских дрона над регионами России и Чёрным морем

Минувшей ночью российские средства ПВО успешно отразили атаку 32 украинских беспилотников, которые были перехвачены и уничтожены над регионами России. Об этом проинформировали в пресс-службе Минобороны.

«Всего в ночное время с 20:00 мск 06.01 до 07:00 мск 07.01 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.

В частности, пять беспилотников были перехвачены над Чёрным морем, два — над Крымом, по одному — над Краснодарским краем и Северной Осетией.

Ранее сообщалось, что нефтебаза в Старооскольском округе Белгородской области подверглась атаке украинского беспилотника. По предварительным данным, обошлось без жертв. В результате детонации загорелись резервуары.

Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше