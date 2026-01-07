У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировано у берегов Филиппин, следует из сообщения Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
По информации центра, подземные толчки были зафиксированы в 3.02 по времени UTC (6.02 мск) в 75 километрах от города Мати, численность населения которого составляет около 105 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 58 километров. Позднее EMSC уточнил параметры и повысил оценку магнитуды до 6,4.
Сведения о возможных разрушениях на данный момент не поступали.
Напомним, 2 января также сообщалось о том, что у побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,5. Его эпицентр, согласно данным сейсмологов, находился на расстоянии около 65 километров юго-восточнее города Акапулько-де-Хуарес.
Мэр мексиканской столицы Мехико Клара Бругада сообщила о 12 пострадавших в результате стихии.