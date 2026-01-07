У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,2

По информации центра, подземные толчки были зафиксированы в 3.02 по времени UTC (6.02 мск) в 75 километрах от города Мати, численность населения которого составляет около 105 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 58 километров. Позднее EMSC уточнил параметры и повысил оценку магнитуды до 6,4.