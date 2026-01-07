По ту сторону рельсов: как один допрос привёл ребёнка к смертной казни

Орудие преступления, которое, по версии обвинения, было выброшено в ту же канаву, так и не нашли. Следов крови на месте обнаружения тел, как позже заявил один из участников поисков, также не было — что могло говорить о том, что тела перенесли туда намеренно. Алиби семьи Стинни, согласно которому Джордж в момент исчезновения девочек находился дома, не заинтересовало следствие. Показания его младшей сестры даже не были включены в материалы суда.