Силы ПВО РФ уничтожили в рождественскую ночь 32 дрона ВСУ на регионами страны

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 7 января 32 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом в Telegram-канале сообщает Минобороны России.
В частности, с 23:00 мск 6 января до 07:00 мск 7-го числа дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили девять дронов противника. Пять — над акваторией Черного моря, два — в Республике Крым и по одному в Краснодарском крае и в республике Северная Осетия — Алания.
Всего, уточнили в оборонном ведомстве, в ночное время с 20:00 мск 6 января до 07:00 мск 7 января российские военные ликвидировали 32 вражеских дрона.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что в ходе плановой разведывательной работы расчеты разведывательных дронов войск беспилотных систем в Харьковской области обнаружили диверсионно-разведывательную группу ВСУ.
Ранее российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за четыре часа в ночь с 5 на 6 января ликвидировали 42 беспилотника украинских боевиков, которыми они пытались атаковать объекты в нескольких регионах РФ.