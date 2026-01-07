Ричмонд
Украинские беспилотники массово атаковали российские регионы

В период с 20:00 до 07:00 по мск российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 32 беспилотника самолетного типа, запущенных украинской стороной. Из них девять дронов были ликвидированы ночью, 7 января. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Ночью средства ПВО сбили девять украинских БПЛА.

В период с 20:00 до 07:00 по мск российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 32 беспилотника самолетного типа, запущенных украинской стороной. Из них девять дронов были ликвидированы ночью, 7 января. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«В период с 23:00 мск 6.01 до 07:00 мск 7.01 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 9 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении, опубликованное в telegram-канале военного ведомства. Там также добавили, что всего с 20:00 до 07:00 по мск было сбито 32 дрона ВСУ.

В Минобороны сообщили, что больше всего БПЛА уничтожено над акваторией Черного моря. За ночь, исходя из официальной сводки, дроны ВСУ сбиты над следующими российскими территориями:

5 — над акваторией Черного моря;2 — над территорией Республики Крым;1 — над территорией Краснодарского края;1 — над территорией Республики Северная Осетия — Алания.

