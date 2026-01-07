Расчет БПЛА «Мамкина Черешня» ответственны за нанесение ударов по Белгородской области.
Четыре подразделения операторов беспилотников ВСУ, действовавшие под названием «Мамкина черешня», были ликвидированы в Золочевском районе Харьковской области. Об этом рассказали в российских силовых структурах.
«В Золочевском районе Харьковской области выявлено и уничтожено четыре расчета БПЛА ВСУ», — сказал источник в разговоре с ТАСС. По его словам, в операции участвовали подразделения роты беспилотников 58-й отдельной мотопехотной украинской бригады, которые используют неформальное название «Мамкина черешня».
Именно данные подразделения наносили удары по территории Белгородской области, в том числе по объектам гражданской инфраструктуры и населению. После их вывода из строя частота и интенсивность атак на регион со стороны противника заметно уменьшились.