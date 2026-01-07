Выяснилось, почему пожар в швейцарском баре стал смертельной ловушкой

Трагедия на швейцарском курорте Кран-Монтана, где в новогоднюю ночь погибли 40 человек, вскрыла системные нарушения со стороны владельцев заведения и местных властей. Как стало известно, бар, в котором произошел пожар, не проходил проверок пожарной безопасности на протяжении последних пяти лет.
Об этом на экстренной пресс-конференции сообщил мэр коммуны Николя Феро. По его данным, муниципалитет признает ответственность за произошедшее. Проверки заведения фактически не проводились, несмотря на массовый характер мероприятий и высокую проходимость бара в праздничные дни.
Согласно установленным нормам, в подвальном помещении бара могли находиться не более 100 человек, столько же — на первом этаже. Однако в ночь с 31 декабря на 1 января в подвале одновременно находились более 160 посетителей. Именно там впоследствии оказались заблокированы десятки людей.
Дополнительным фактором риска стала звукоизоляция, которая никогда не проверялась на соответствие противопожарным требованиям. По словам бывших сотрудников бара, о проблемах знали давно: нормы безопасности систематически нарушались, а аварийный выход из подвала, предназначенный для эвакуации, был постоянно закрыт на ключ.
Пожар произошел 1 января 2026 года в 01:30 по местному времени. Возгорание началось после использования фейерверков внутри помещения — искры воспламенили потолочные конструкции. Огонь быстро охватил подвал, превратив его в смертельную ловушку.
Жертвами пожара стали 40 человек, преимущественно подростки и молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет. Еще 116 посетителей были доставлены в больницы с тяжелыми ожогами и отравлением продуктами горения.
По итогам первых следственных действий под уголовное расследование попали два владельца бара. Правоохранительные органы продолжают устанавливать степень ответственности как руководства заведения, так и должностных лиц, допустивших эксплуатацию опасного объекта.
Читайте также: По ту сторону рельсов: как один допрос привёл ребёнка к смертной казни.