Выяснилось, почему пожар в швейцарском баре стал смертельной ловушкой

Согласно установленным нормам, в подвальном помещении бара могли находиться не более 100 человек, столько же — на первом этаже. Однако в ночь с 31 декабря на 1 января в подвале одновременно находились более 160 посетителей. Именно там впоследствии оказались заблокированы десятки людей.