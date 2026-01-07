В Приангарье задержали чиновника после нападения стаи собак на ребенка

Стая бродячих собак напала на 10-летнего мальчика 5 января. Псов от ребенка отогнала местная жительница. Женщина выбежала на улицу, услышав лай и крики. Мальчика с многочисленными укусами доставили в больницу. Следственный кимитет Иркутской области возбудил уголовное дело о халатности. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад по делу, а также наградить спасшую школьника жительницу Усть-Кута.