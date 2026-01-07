В Приангарье задержали чиновника после нападения стаи собак на ребенка

В мэрии Усть-Кута Иркутской области прошли обыски после нападения стаи собак на 10-летнего школьника, задержан один из чиновников. Об этом 7 января сообщили в региональном СК.
«В администрации муниципального образования проведены обыски, изъяты документы», — сказано в сообщении ведомства.
Там уточнили, что задержан председатель городского комитета по сельскому хозяйству, природным ресурсам и экологии.
Стая бродячих собак напала на 10-летнего мальчика 5 января. Псов от ребенка отогнала местная жительница. Женщина выбежала на улицу, услышав лай и крики. Мальчика с многочисленными укусами доставили в больницу. Следственный кимитет Иркутской области возбудил уголовное дело о халатности. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад по делу, а также наградить спасшую школьника жительницу Усть-Кута.
Ранее в Татарстане скончалась 9-летняя девочка, пострадавшая от нападения собак.