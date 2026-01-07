Сила света, атома и гиперзвука: какое уникальное оружие появилось у России

Прошлый год стал знаковым для российского оборонно-промышленного комплекса, продемонстрировавшего впечатляющие успехи в создании принципиально новых видов вооружений. Хоть некоторые образцы были представлены Россией еще ранее, именно в 2025 году делался большой упор как на модифицированное оружие, так и на совсем новое, аналогов которого в мире попросту нет.