Сила света, атома и гиперзвука: какое уникальное оружие появилось у России

Россия провела испытания уникального вооружения, способного поражать на земле, в воздухе и под водой.
Прошлый год стал знаковым для российского оборонно-промышленного комплекса, продемонстрировавшего впечатляющие успехи в создании принципиально новых видов вооружений. Хоть некоторые образцы были представлены Россией еще ранее, именно в 2025 году делался большой упор как на модифицированное оружие, так и на совсем новое, аналогов которого в мире попросту нет.
Были представлены как более традиционные наземные и подводные типы, так и совершенно новое — лазерное и гиперзвуковое оружие. Чем удивляла Россия весь мир в 2025 году — в материале URA.RU.
«Посейдон» и «Буревестник» показали мощь атома.
Характеристики «Буревестника».
Именно в 2025 году Россия успешно провела испытания двух уникальных комплексов с ядерными энергетическими установками — подводного беспилотного аппарата «Посейдон» и крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник». Их особенностью является сверхкомпактная ядерная силовая установка, запускаемая за считанные секунды, в то время как традиционным реакторам требуются часы или даже сутки.
Бог морей: «Посейдон» поразит цель глубоко и скрытно.
«Посейдон» представляет собой автономный подводный аппарат, способный двигаться на глубинах до одного километра со скоростью, превышающей скорость любых надводных кораблей. Его главными преимуществами являются практически неограниченная дальность хода, скрытность и способность нести мощный термонаряный заряд, предназначенный для поражения прибрежной инфраструктуры, авианосных групп или особо защищённых объектов. Благодаря уникальной системе управления и новейшим материалам «Посейдон» лишен многих ограничений традиционных торпед и баллистических ракет подводных лодок.
В США также ранее выражали опасения из-за потенциально нового оружия РФ — подлодок пятого поколения «Хаски», передает телеканал «Царьград». Их планируют представить примерно к 2030 году.
Покоритель небес: «Буревестник» почти невосприимчив к любой ПВО.
В свою очередь, крылатая ракета «Буревестник» ориентирована больше на воздух. Ее главная особенность заключается в практически неограниченной дальности полета в десятки тысяч километров, а также способности находиться в воздухе многие часы. Это достигается за счет малогабаритного ядерного реактора, питающего турбореактивный двигатель.
«Буревестник» летит на предельно малых высотах, огибая рельеф местности, что в сочетании с возможностью совершать сложные маневры делает его чрезвычайно сложной целью для любой существующей системы противоракетной и противовоздушной обороны. Как ранее отмечал начальник Генштаба Валерий Герасимов, ракета способна с гарантированной точностью поражать высокозащищенные цели на любом расстоянии.
«Крепкий орешек»: гиперзвуковой «Орешник» у границ НАТО.
Характеристики «Орешника».
Другим важнейшим шагом в укреплении безопасности России и стран СНГ стало заступление на боевое дежурство в Беларуси мобильного ракетного комплекса с гиперзвуковым боевым блоком «Орешник», напоминает 360.RU. Этот комплекс, чей боевой дебют состоялся еще в конце 2024 года, является глобальным переосмыслением советских разработок в области грунтовых ракетных комплексов средней дальности. Его ключевая особенность — гиперзвуковая боеголовка, температура на поверхности которой в полете достигает температуры поверхности Солнца, около 4000 градусов, передает Pravda.ru.
«Орешник» способен нести десятки самонаводящихся боевых блоков, а его совокупная мощь при групповом применении сопоставима с оружием массового поражения. Предназначенный для поражения высокозащищенных и заглубленных объектов на дальности до нескольких тысяч километров, комплекс практически не перехватывается существующими средствами ПРО. Как заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, развертывание «Орешника» является ответной мерой на потенциальные агрессивные действия НАТО и служит целям стратегического сдерживания, передает Пятый канал.
Луч света в царстве стали: развитие лазерного оружия.
Россия испытала в 2025 году лазерное оружие (архивное фото).
Параллельно с прорывными стратегическими системами Россия активно развивает и лазерное оружие. В 2025 году прошли успешные испытания лазерного комплекса для борьбы с украинскими беспилотниками. Главное преимущество такого оружия — предельно низкая стоимость одного выстрела по сравнению с использованием зенитных управляемых ракет, передает Life.ru.
Один из примеров подобного оружия — система лазерного разминирования «Игнис», установленная на робототехническом комплексе «Курьер». Лазерный луч позволяет дистанционно, с расстояния около 150 метров, безопасно прожигать и обезвреживать взрывоопасные предметы. Эта система уже прошла испытания и применялась при разминировании территорий, передает «Лента.ру».
Не стоит забывать и про беспилотники, которые стали неотъемлемой частью любого военного конфликта. Их можно поражать при помощи дорогих ракет, других дронов или лучом света. Однако для последнего способа требуются лазерные системы, сочетающие высокую результативность с компактностью и возможностью масштабирования. В 2025 году российским специалистам удалось предложить решение этой задачи.
В рамках проекта «Посох» была разработана компактная лазерная установка — так называемый лучемет. Ее прототип впервые представили широкой аудитории в конце марта на конференции «Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем». Комплекс «Посох» предназначен для противодействия FPV-дронам и способен поражать цели на дистанции до 500 метров.
Оружие нового поколения.
Помимо прочего 2025 год ознаменовался модернизацией существующих систем вооружения. Именно тогда прошли успешные испытания истребителя пятого поколения Су-57 с новым двигателем «Изделие 177». Этот двигатель обладает увеличенной тягой, что значительно повышает летно-технические характеристики самолета, в частности, крейсерскую сверхзвуковую скорость без использования форсажа, и закладывает основу для его будущих модификаций.
Россия провела испытания модифицированного истребителя Су-57.
Также продолжилось усиление морской составляющей триады сдерживания. В ноябре состоялась церемония вывода атомной подводной лодки специального назначения «Хабаровск», которая после испытаний станет носителем новейших подводных вооружений и роботизированных средств.
Судно имеет традиционную двухкорпусную архитектуру с применением отдельных конструктивных решений, заимствованных у подводного ракетоносца проекта «Борей-М». В носовой части корабля, в непосредственной близости от пусковых установок, предположительно размещены две цистерны выравнивающего балласта. Согласно экспертным оценкам, «Хабаровск» оснащен ядерной энергетической установкой с водо-водяным реактором.