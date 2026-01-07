На Сахалине и Курилах объявили экстренное предупреждение из-за надвигающегося циклона

Росгидромет прогнозирует на четверг ухудшение погодных условий на Сахалине. В ряде районов, включая Корсаковский, Холмский, Невельский, Анивский, Долинский, Томаринский, Макаровский, Углегорский, Поронайский, Смирныховский, а также в Южно-Сахалинске, ожидаются метели и сильные снегопады. На побережьях прогнозируется ветер до 21 м/с. Особо сильные осадки и порывы ветра до 25 м/с ожидаются в Курильском районе.