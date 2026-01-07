На Сахалине и Курилах объявили экстренное предупреждение из-за надвигающегося циклона

«В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию», — указано в сообщении ведомства.
Росгидромет прогнозирует на четверг ухудшение погодных условий на Сахалине. В ряде районов, включая Корсаковский, Холмский, Невельский, Анивский, Долинский, Томаринский, Макаровский, Углегорский, Поронайский, Смирныховский, а также в Южно-Сахалинске, ожидаются метели и сильные снегопады. На побережьях прогнозируется ветер до 21 м/с. Особо сильные осадки и порывы ветра до 25 м/с ожидаются в Курильском районе.
В связи с этим спасатели призывают жителей оставаться в населённых пунктах, а туристов — найти безопасное укрытие до окончания непогоды. МЧС держит ситуацию под контролем.
Ранее сообщалось, что жителей столичного региона 9 января ожидает «снежный армагеддон», который может принести до трети месячной нормы осадков. После прохождения циклона в регионе могут образоваться сугробы высотой до полуметра, которых в текущем сезоне ещё не наблюдалось.
