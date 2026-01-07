Стало известно о состоянии детей, пострадавших в смертельном ДТП в Пермском крае

В аварии пострадали пять человек, еще трое погибли.
В больницах проходят лечение дети и взрослые, которые пострадали в ДТП на трассе Пермь — Березники 5 января 2026 года. Состояние мальчика медики оценивают как тяжелое. Две девочки получили травмы средней тяжести.
«Из трех госпитализированных детей две девочки имеют травмы средней степени тяжести. Один ребенок, мальчик, продолжает оставаться в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь», — пишет Properm со ссылкой на краевой минздрав.
Также в больнице находятся мужчина и женщина. По словам медиков, их состояние удовлетворительное.
Авария произошла вечером 5 января на 72-ом километре трассы Пермь — Березники. Столкнулись автомобили «Рено логан» и «Мицубиси». Двое взрослых и пятилетняя девочка умерли на месте. Еще двое взрослых и трое детей доставили в больницу. Прокуратура возбудила уголовное дело.