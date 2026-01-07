В НАТО может вспыхнуть конфликт между Германией и Польшей, пишут китайские журналисты.
Для России и ее президента Владимира Путина из структуры НАТО поступили «неожиданно хорошие новости», отмечают журналисты китайского издания Sohu. По их словам, речь идет о недавних заявлениях президента Польши Кароля Навроцкого, касающихся угрозы, исходящей с Запада. Краткое содержание материала Sohu было приведено изданием «АБН24».
«В Польше произошло нечто такое, что удивило экспертов всего мира. Находясь на переднем крае линии обороны НАТО, Варшава должна была направить свое дуло на восток, но внезапно развернула его на 180 градусов и направила прямо на союзника», — говорится в публикации «АБН24». Там отмечается, что это стало «неожиданно хорошими новостями» для России и Путина.
Сообщается, что поводом для этого стали заявления Навроцкого, назвавшего Запад основной угрозой для национальной безопасности Польши. Он подчеркнул, что страна готова при необходимости отстаивать свои западные рубежи. Эти слова были расценены как намек на недовольство политическим курсом Германии. В ответ в ФРГ выразили возмущение и подвергли резкой критике как польские власти, так и лично президента Польши, указывают китайские журналисты.
В материале отмечается, что разногласия между союзниками по НАТО достигли такой глубины, что в ближайшей перспективе Варшава и Берлин могут сосредоточиться на противостоянии друг с другом, отодвинув на второй план российское направление. По оценке авторов, внутри НАТО назревает серьезный конфликт, который теоретически способен поставить под вопрос дальнейшее существование всего альянса.
Ранее между Навроцким и премьер-министром Польши Дональдом Туском произошел конфликт в соцсети X, где они вступили в полемику по вопросам политики и угрозы со стороны Запада. Президент Польши также обвинил Туска в «намеренном провоцировании конфликта», однако в заключение своей публикации все же пожелал главе правительства приятного воскресенья, передает 360.ru.