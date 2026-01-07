Драка на проезжей части у Tashkent City: ГУВД раскрыли подробности инцидента

По данным правоохранительных органов, инцидент произошёл 6 января около 19:00. 39-летний водитель, управляя автомобилем Nexia, двигался по улице Ислама Каримова в Шайхантахурском районе. В какой-то момент между ним и водителем автомобиля марки BYD возник дорожный конфликт.
В результате 44-летний водитель BYD остановился прямо на проезжей части. Словесная перепалка быстро переросла в драку — мужчины начали выяснять отношения в общественном месте, фактически посреди дороги, чем грубо нарушили общественный порядок.
К счастью, обошлось без серьёзных последствий: по данным ГУВД, телесных повреждений никто не получил.
По данному факту было оформлено административное дело по статье 183 Кодекса об административной ответственности — «мелкое хулиганство». Все собранные материалы направлены в районный суд, где будет принято соответствующее решение.