За сутки в ДТП на свердловских дорогах погибли двое и шестеро пострадали

В Свердловской области за прошедшие сутки 5 января 2026 года в результате ДТП погибли два человека. В семи авариях пострадали шесть человек, среди которых один несовершеннолетний. Всего за это время сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 109 ДТП.