За сутки в ДТП на свердловских дорогах погибли двое и шестеро пострадали

В Свердловской области за прошедшие сутки 5 января 2026 года в результате ДТП погибли два человека. В семи авариях пострадали шесть человек, среди которых один несовершеннолетний. Всего за это время сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 109 ДТП.
Инспекторы за сутки пресекли 1184 нарушения ПДД. Без права продолжить поездку остались водители, создававшие наибольшую опасность: 27 автомобилистов за управление в состоянии опьянения и 51 человек, не имевший права на управление транспортом, — сообщили в дорожной службе.
Наиболее частой причиной аварии стал выбор водителями слишком большой скорости, которая не соответствует снежным условиям на дорогах. В результате автомобилисты теряют управление и попадают в ДТП.
Также немаленькое число аварий происходит в результате неправильного маневрирования, когда водители не уступают дорогу при перестроении или не соблюдают безопасную дистанцию между автомобилями.