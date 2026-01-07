Италия подтвердила свой отказ отправлять войска на Украину

По итогам встречи в Париже была принята декларация о гарантиях безопасности Украине. От участия в многонациональных силах также отказались Хорватия, Румыния и Чехия. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон и Париж подписали с Киевом соглашение о готовности направить войска после окончания боевых действий. Россия, в свою очередь, выступает против размещения на Украине военных контингентов стран НАТО.