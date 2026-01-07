Италия подтвердила свой отказ отправлять войска на Украину

Италия не готова направить войска на Украину после окончания боевых действий.
Италия не станет направлять свои войска на Украину в рамках гарантий безопасности для Киева. Об этом заявила премьер-министр Джорджа Мелони после встречи «коалиции желающих» в Париже 6 января. Заявление опубликовано на сайте итальянского правительства.
«Премьер-министр Мелони вновь обозначила ряд принципиальных позиций правительства Италии по вопросу гарантий, в частности исключение размещения итальянских войск на земле», — говорится в пресс-релизе итальянского правительства. На переговорах, которые были во Франции, обсуждалась доработка механизмов гарантий безопасности, которые должны войти в более широкий пакет соглашений по обеспечению суверенитета и независимости Украины, включая мониторинг режима прекращения огня и поддержку украинских вооруженных сил.
По итогам встречи в Париже была принята декларация о гарантиях безопасности Украине. От участия в многонациональных силах также отказались Хорватия, Румыния и Чехия. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон и Париж подписали с Киевом соглашение о готовности направить войска после окончания боевых действий. Россия, в свою очередь, выступает против размещения на Украине военных контингентов стран НАТО.
Ранее Мелони уже заявляла, что участие Италии в гарантиях безопасности для Киева будет без отправки итальянских военных на Украину. С таким сообщением премьер-министр выступила накануне заседания Европейского совета, где обсуждалось создания многонациональных сил в рамках «коалиции желающих».