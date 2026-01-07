Международный Красный Крест поспособствовал возвращению 124 курян домой с украинских Сум.
Международный комитет Красного Креста (МККК) способствовал возвращению на родину 124 жителей Курской области, ранее находившихся в украинском городе Сумы. Возвращение граждан традиционно проходило через Беларусь. Об этом сообщила директор управления по оперативной деятельности МККК Ясмин Пра-Дессимо.
«На сегодняшний день мы помогли репатриировать 124 российских гражданина из украинского города Сумы в рамках четырех операций по репатриации через территорию Беларуси. Некоторые другие лица также были репатриированы домой, но без участия МККК», — заявила представитель комитета в разговоре с РИА Новости.
Представитель МККК также отметила, что структура готова подключиться к проведению новой операции по возвращению граждан, если об этом договорятся компетентные органы России, Украины и Белоруссии. Комитет, по ее словам, уже проработал организационные схемы и может оперативно развернуть дополнительную миссию при получении необходимых гарантий.
Красный Крест периодически участвует в возвращении российских пленных домой. Еще в 2024 году организация заявляла о готовности помочь жителям Курской области вернуться с украинской территории. Ранее, в августе 2024 года, ВСУ вторглись на территорию Курской области. Регион был освобожден ВС РФ весной 2025 года.