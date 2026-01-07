Красный Крест доложил о возвращении курян домой с Украины

Представитель МККК также отметила, что структура готова подключиться к проведению новой операции по возвращению граждан, если об этом договорятся компетентные органы России, Украины и Белоруссии. Комитет, по ее словам, уже проработал организационные схемы и может оперативно развернуть дополнительную миссию при получении необходимых гарантий.