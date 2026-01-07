Найден новый след в деле пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае

В деле о бесследном исчезновении семьи Усольцевых в горах Красноярского края появился новый поворот. Следствие и волонтеры все чаще склоняются к версии, что туристы могли изменить маршрут и уйти не к популярной скале Буратинка, а в сторону менее известной горы Мальвинка.
С момента исчезновения Сергея и Ирины Усольцевых и их 5-летней дочери Арины прошло более трех месяцев. Семья пропала в конце сентября 2025 года в районе Кутурчинского Белогорья Партизанского района. За это время история обросла десятками версий — от несчастного случая до преступления или намеренного бегства. Однако ни одна из них пока не получила подтверждения.
Изначально считалось, что Усольцевы направлялись к скале Буратинка — одному из самых популярных туристических объектов в этой местности. Однако эта версия дала сбой после показаний других путешественников. Несколько групп выходили на тот же маршрут с разницей около 30 минут, но ни по дороге к Буратинке, ни на обратном пути семью не видели. Это обстоятельство заставило усомниться в первоначальном направлении похода.
Вскоре в социальных сетях и СМИ появилась альтернативная версия. По ней, Ирина Усольцева могла предложить изменить маршрут ради так называемого «камня желаний», который, по туристическим слухам, расположен по пути к другой вершине — горе Мальвинка. Именно туда могла свернуть семья, уйдя с более проторенной и относительно безопасной тропы.
Местные гиды и опытные туристы указывают, что объект, вокруг которого возник ажиотаж, не является чем-то уникальным. Что это за туристический объект, в разговоре с aif.ru объяснил волонтер, альпинист Алексей Кулеш.
Речь идет о небольшом камне треугольной формы, не имеющем подтвержденной истории или признанного статуса достопримечательности. По мнению специалистов, подобные «места силы» часто являются поздними туристическими выдумками, не имеющими отношения к реальной географии или традициям региона.
Тем не менее именно такие легенды нередко привлекают неподготовленных путешественников. Возможная смена маршрута могла увести Усольцевых в более сложную зону с трудным рельефом, где риск несчастного случая существенно выше.
Семья вышла на маршрут 28 сентября 2025 года. Уже через два дня, после того как они перестали выходить на связь, их объявили в розыск. Активная фаза поисков с участием спасателей, волонтеров и спецтехники продолжалась до 12 октября. Результатов она не дала. На местности не удалось обнаружить ни следов, ни личных вещей, ни признаков борьбы или аварии.
Следственный комитет с самого начала рассматривал все возможные версии, включая криминальную. Однако по мере проверки обстоятельств основной остается гипотеза несчастного случая. При этом отсутствие каких-либо материальных следов не позволяет уверенно говорить ни о падении в ущелье, ни о гибели от холода, ни о нападении дикого животного.
Информация о возможном уходе к «камню желаний» меняет общий контекст дела. Поход, который изначально выглядел как обычная семейная прогулка, мог оказаться менее продуманным и более импровизационным, чем предполагалось. Это, в свою очередь, осложняет реконструкцию событий и работу поисковиков.
История исчезновения Усольцевых продолжает оставаться одной из самых загадочных в регионе. Следствие и волонтеры по-прежнему ищут ответы на вопрос, что произошло в конце сентября в горах Кутурчинского Белогорья и почему семья пропала, не оставив после себя ни единого следа.
