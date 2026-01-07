Три человека погибли при пожаре в Пензенской области

Три человека погибли при пожаре в частном доме в рабочем поселке Лунино Пензенской области, еще один мужчина был спасен. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
В ведомстве уточнили, что сообщение о возгорании на улице Садовой поступило 7 января в 01:37 мск. В результате пожара срубовой дом площадью 60 квадратных метров выгорел изнутри по всей площади. Спасен мужчина 40 лет.
«В ходе проливки и разборки конструкций обнаружены погибшими 57-летняя женщина и двое мужчин 48, 38 лет», — сообщили в МЧС.
Отмечено, что к тушению пожара привлекались три единицы техники и семь человек личного состава. По предварительным данным, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем.