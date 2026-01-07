ВСУ атаковали нефтебазу под Белгородом в канун Рождества: карта ударов БПЛА на 7 января

В течение ночи и утра оперативная обстановка в различных регионах динамично менялась. В Херсонской области, по сообщению главы региона Владимира Сальдо, режим опасности в связи с БПЛА сохранялся. В Воронежской области губернатор Александр Гусев сначала отменил непосредственную угрозу удара для Воронежа, а к утру объявил об отбое опасности для всего региона, подтвердив уничтожение одного беспилотника без последствий на земле. В Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о последовательном понижении уровня угрозы: с «красного» до «желтого», а затем и его полном отбое.