ВСУ атаковали нефтебазу под Белгородом в канун Рождества: карта ударов БПЛА на 7 января

За ночь средства ПВО сбили 32 беспилотника.
В ночь на 7 января силы противовоздушной обороны России уничтожили 32 украинских беспилотника. Вечером, с 20:00 до 23:00, было сбито 23 дрона. В оставшееся ночное время уничтожили еще девять БПЛА. Подробнее об атаках дронов ВСУ по территориям РФ — в материале URA.RU.
Обозначения на карте.
Десятки дронов сбиты над Россией.
Средства ПВО сбили 32 дрона ВСУ.
Накануне вечером, согласно данным Минобороны, 11 беспилотников сбили над Белгородской областью, 7 над Республикой Крым, по 2 над акваториями Азовского и Черного морей и 1 над Воронежской областью. В оставшееся ночное время, до 7 утра, уничтожили еще несколько дронов: 5 над Черным морем, 2 над Крымом, по одному над Краснодарским краем и Республикой Северная Осетия — Алания.
В Белгородской области атаковали нефтебазу.
ВСУ ударили по нефтебазе на территории Старооскольского округа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке на местную нефтебазу. В результате детонации загорелись несколько резервуаров. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работают пожарные расчеты и оперативные службы, информация о последствиях уточняется.
Опасность в регионах.
Из-за дронов в нескольких регионах были введены ограничения.
В течение ночи и утра оперативная обстановка в различных регионах динамично менялась. В Херсонской области, по сообщению главы региона Владимира Сальдо, режим опасности в связи с БПЛА сохранялся. В Воронежской области губернатор Александр Гусев сначала отменил непосредственную угрозу удара для Воронежа, а к утру объявил об отбое опасности для всего региона, подтвердив уничтожение одного беспилотника без последствий на земле. В Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о последовательном понижении уровня угрозы: с «красного» до «желтого», а затем и его полном отбое.
В ответ на угрозу в нескольких субъектах были оперативно введены превентивные меры. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко объявил на территории региона режим «Беспилотная опасность», сопроводив его временными ограничениями работы мобильного интернета в целях безопасности. Позднее этот режим был отменен. Аналогичное предупреждение об объявлении «Беспилотной опасности» поступило от власти Ставропольского края. В Орловской области губернатор Андрей Клычков сообщил об уничтожении над регионом двух вражеских БПЛА, пострадавших нет.
Ограничения на полеты.
Росавиация 7 января ввела временные ограничения на прием и выпуск рейсов в пяти аэропортах на юге России — Геленджике, Владикавказе (Беслан), Грозном (Северный) и Магасе. Об этом сообщается в telegram-канале представителя ведомства.
Также в аэропорту Сочи ночью объявили о временных ограничениях на прилет и вылет самолетов. Однако уже около 7:45 по московскому времени сообщили о снятии ограничений.