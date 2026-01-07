Пострадавшего от нападения бродячих собак мальчика доставили в Иркутск

Школьник пострадал в результате инцидента, который произошел 5 января. Мальчика спасла местная жительница, которая, заслышав крики и лай, выбежала на улицу. Женщина вызвала скорую помощь. Ребенок был госпитализирован и прооперирован. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о халатности. Прокуратура контролирует ход и результаты его расследования. Напавшие собаки были ликвидированы специализированной службой.