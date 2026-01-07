Ричмонд
Пострадавшего от нападения бродячих собак мальчика доставили в Иркутск

За состоянием ребенка ведется постоянное наблюдение.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 7 января. 10-летнего мальчика, пострадавшего от нападения стаи бродячих собак в Усть-Куте, доставили в Иркутск накануне, 6 января. Как сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем тг-канале (18+), ребенок находится под постоянным наблюдением врачей.

Школьник пострадал в результате инцидента, который произошел 5 января. Мальчика спасла местная жительница, которая, заслышав крики и лай, выбежала на улицу. Женщина вызвала скорую помощь. Ребенок был госпитализирован и прооперирован. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о халатности. Прокуратура контролирует ход и результаты его расследования. Напавшие собаки были ликвидированы специализированной службой.

Позже председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Анатолию Ситникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения бродячих собак на ребенка. В рамках расследования дела был задержан председатель комитета по сельскому хозяйству, природным ресурсам и экологии администрации Усть-Кутского муниципального образования.

Ранее агентство сообщало, что суд вынес приговор бывшему главе Тайшетского муниципального района по уголовному делу о халатности при организации отлова и содержания бродячих собак. С января 2023 года по апрель 2024 года от нападения животных пострадали 58 человек, в том числе 30 несовершеннолетних.