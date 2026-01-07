Ричмонд
США не подписали документ, предполагающий отправку войск НАТО на Украину

США не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Украины, принятой по итогам встречи так называемой «коалиции желающих» в Париже. Об этом пишет Politico. Кроме того, из документа исключили пункт о возможном участии Вашингтона в размещении солдат НАТО на территории Украины.

«Подробности американского участия в многонациональной силе на Украине убрали из более раннего проекта», — обратили внимание журналисты. Изначально предполагалось участие Вашингтона в размещении иностранных военных НАТО на территории Украины.

По итогу декларацию подписали лишь непосредственно представители самой «коалиции желающих». При этом на консультациях присутствовали спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Сама декларация была подписана странами ЕС накануне. Из нее следует, что страны НАТО теоретически могут отправить свои силы на Украину. Это произойдет в том случае, когда будет заключен мир на Украине. Таким образом, ЕС хочет дать «гарантии безопасности» Киеву. В России неоднократно отмечали, что в случае появления солдат НАТО на Украине, Москва будет рассматривать их как военные цели.

