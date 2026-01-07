США не подписали документ, предполагающий отправку войск НАТО на Украину

Сама декларация была подписана странами ЕС накануне. Из нее следует, что страны НАТО теоретически могут отправить свои силы на Украину. Это произойдет в том случае, когда будет заключен мир на Украине. Таким образом, ЕС хочет дать «гарантии безопасности» Киеву. В России неоднократно отмечали, что в случае появления солдат НАТО на Украине, Москва будет рассматривать их как военные цели.