WP узнала число жертв военной операции США в Венесуэле

По словам одного из источников издания, были убиты не менее 67 человек. Другой источник утверждает, что число жертв составляет примерно от 75 до 80 человек. В публикации уточнили, что среди убитых есть военные из Кубы и Венесуэлы, а также гражданские лица.
При этом, как сообщил американский президент Дональд Трамп, США не понесли безвозвратных потерь при операции в Венесуэле. Глава Белого дома уточнил, что у американских сил есть лишь несколько раненых.
3 января армия США нанесла серию ударов по Венесуэле, захватив президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Их доставили в Соединенные Штаты, где судят по статьям о наркотерроризме, хранении оружия и контрабанде наркотиков. Первое заседание суда состоялось 5 января. Мадуро заявил о своей невиновности. Жена захваченного президента Венесуэлы также не признает свою вину.