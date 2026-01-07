Ричмонд
WP узнала число жертв военной операции США в Венесуэле

По оценке властей США, при проведении военной операции в Венесуэле и захвате президента страны Николаса Мадуро погибли около 75 человек, включая гражданских. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

По словам одного из источников издания, были убиты не менее 67 человек. Другой источник утверждает, что число жертв составляет примерно от 75 до 80 человек. В публикации уточнили, что среди убитых есть военные из Кубы и Венесуэлы, а также гражданские лица.

При этом, как сообщил американский президент Дональд Трамп, США не понесли безвозвратных потерь при операции в Венесуэле. Глава Белого дома уточнил, что у американских сил есть лишь несколько раненых.

3 января армия США нанесла серию ударов по Венесуэле, захватив президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Их доставили в Соединенные Штаты, где судят по статьям о наркотерроризме, хранении оружия и контрабанде наркотиков. Первое заседание суда состоялось 5 января. Мадуро заявил о своей невиновности. Жена захваченного президента Венесуэлы также не признает свою вину.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
