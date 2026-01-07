Ричмонд
Захарова уличила США во лжи об отсутствии жертв при захвате Мадуро

В МИД РФ уличили США во лжи по поводу ситуации вокруг Венесуэлы. Вашингтон заявлял, что в ходе его операции по захвату президента страны Николаса Мадуро никто не пострадал, на что официальный представитель российского ведомства Мария Захарова заявила, что из-за американцев как минимум погибли жители Кубы и самой Венесуэлы.

Мария Захарова уличила Трампа во лжи.

«То есть как никто не погиб? А граждане Венесуэлы и граждане Кубы — они что, не люди? Кто дал им право не видеть кровавые последствия своих же действий?» — заявила Мария Захарова в беседе с радио Sputnik.

На днях США атаковали Венесуэлу. В течение нескольких часов стало известно о захвате американцами Мадуро. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что в результате действий его военных никто не пострадал. Уже после Washington Post сообщил, что 75 человек погибли во время операции США в Венесуэле.

