Перечислены потенциальные зоны военных конфликтов в 2026 году

«Если говорить о каких-то новых зонах, то я бы отметил Африку. Потому что для многих участников международных отношений она становится полем для перспективного столкновения. Африка как пространство глобального противостояния востока-запада, севера-юга может приобрести особое звучание в мировой повестке», — заявил Коньков в разговоре с «Лентой.ру». По его оценке, именно на территории африканских государств в ближайшее время могут пересечься интересы ключевых мировых игроков, что потенциально приведет к столкновениям.