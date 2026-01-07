Перечислены потенциальные зоны военных конфликтов в 2026 году

Африка рискует стать новой точкой для мирового конфликта в 2026 году.
Африка может стать одной из главных новых зон военных конфликтов в 2026 году. Такой прогноз в беседе с журналистами дал доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве России Александр Коньков.
«Если говорить о каких-то новых зонах, то я бы отметил Африку. Потому что для многих участников международных отношений она становится полем для перспективного столкновения. Африка как пространство глобального противостояния востока-запада, севера-юга может приобрести особое звучание в мировой повестке», — заявил Коньков в разговоре с «Лентой.ру». По его оценке, именно на территории африканских государств в ближайшее время могут пересечься интересы ключевых мировых игроков, что потенциально приведет к столкновениям.
Политолог подчеркнул, что при этом основным конфликтом в 2026 году продолжит оставаться украинский кризис. Отдельной зоной риска он назвал Ближний Восток. Кроме того, эксперт указал на сохраняющееся напряжение вокруг Тайваньского пролива, отметив, что Китай публично не говорит о военном варианте, но предполагается и такой сценарий.
На днях президент США Дональд Трамп инициировал военный конфликт в Венесуэле. Штаты провели операцию, в результате которой был захвачен венесуэльский президент Николас Мадуро. В этом контексте Коньков также обратил внимание на Латинскую Америку в целом.