Во Владивостоке три автомобиля с рыбаками провалились под лёд

Три автомобиля с рыбаками провалились под лед и затонули в акватории Тавричанки во Владивостоке, сообщил портал vladivostok1.ru.
Инцидент произошёл на участке с крупным разломом льда. Информация о трещине в этом районе появилась ещё 5 января. При этом её трудно разглядеть под слоем снега и при скоплении машин.
Согласно предварительной информации, люди смогли спастись. Вместе с тем один из рыбаков оказался на грани гибели, поскольку его успели вытащить из машины перед тем, как она погрузилась в воду.
Ему помог один из очевидцев происходящего, который взял бур у другого человека и разбил заднее стекло тонущего автомобиля. Это помогло водителю выбраться из салона.
Напомним, 5 января сообщалось, что в районе станции Седанка во Владивостоке было организовано профилактическое мероприятие, направленное на информирование жителей и гостей города о правилах поведения на льду. Оно проводилось в рамках запрета выхода на лёд в открытой акватории Амурского залива и бухтах северо-восточной части Уссурийского залива. В рамках рейда был выявлен факт выезда автомобиля на лёд. Водителя, который нарушил запрет, привлекли к административной ответственности.