Во Владивостоке три автомобиля с рыбаками провалились под лёд

Напомним, 5 января сообщалось, что в районе станции Седанка во Владивостоке было организовано профилактическое мероприятие, направленное на информирование жителей и гостей города о правилах поведения на льду. Оно проводилось в рамках запрета выхода на лёд в открытой акватории Амурского залива и бухтах северо-восточной части Уссурийского залива. В рамках рейда был выявлен факт выезда автомобиля на лёд. Водителя, который нарушил запрет, привлекли к административной ответственности.