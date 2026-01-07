Ричмонд
На волосок от смерти: Зумерша почти попрощалась с жизнью из-за мандаринового челленджа

Во время новогоднего застолья 20-летняя девушка из Москвы едва не погибла, пытаясь проглотить целый мандарин. Об инциденте сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, попытка выполнить предложенный друзьями челлендж закончилась тем, что девушка начала задыхаться. Друзья, пытаясь помочь, случайно сломали ей ребро, но в итоге смогли помочь ей выплюнуть фрукт. Позднее пострадавшую доставили в больницу, где ей диагностировали острую асфиксию и перелом ребра.

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петурбурга умерла, подавившись долькой мандарина, которая застряла в её дыхательных путях. Пенсионерка была экстренно госпитализирована, она пережила клиническую смерть, но её смогли откачать. Спустя время женщина скончалась от осложнений.

