Подростки 12 и 13 лет пропали в Нижнем Тагиле

К поискам детей подключились полицейские и волонтеры.

Источник: «Лиза Алерт»

В Нижнем Тагиле с 6 января ищут двух подростков — 13-летнего Тимфея Щанова и 12-летнего Егора Ярославцева.

«Могут находиться в вашем районе», — говорится в ориентировке свердловского поискового отряда «ЛизаАлерт».

Приметы Тимофея: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы рыжие, глаза серые. Был одет в серо-зеленую куртку, черные штаны, ботинки и шапку.

Приметы Егора: рост 158 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серые. Был одет в черную куртку с желтыми вставками, черные штаны, ботинки и шапку.

Сообщить информацию о пропавших подростках можно по телефонам: 88007005452, 89920160339 или на линию 112.