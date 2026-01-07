Подростки 12 и 13 лет пропали в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле с 6 января ищут двух подростков — 13-летнего Тимфея Щанова и 12-летнего Егора Ярославцева.
«Могут находиться в вашем районе», — говорится в ориентировке свердловского поискового отряда «ЛизаАлерт».
Приметы Тимофея: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы рыжие, глаза серые. Был одет в серо-зеленую куртку, черные штаны, ботинки и шапку.
Приметы Егора: рост 158 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серые. Был одет в черную куртку с желтыми вставками, черные штаны, ботинки и шапку.
Сообщить информацию о пропавших подростках можно по телефонам: 88007005452, 89920160339 или на линию 112.