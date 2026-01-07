В столице таксист приставал к пассажирке, во время чего в авто врезалась «Газель»

В Москве таксист начал домогаться к пассажирке, и в этот момент в автомобиль врезалась «Газель». Инцидент произошел по пути в Царицыно. Об этом в среду, 7 января, сообщил Telegram-канал 112.
При этом водитель такси заехал в зону без связи и уговаривал пассажирку пересесть вперед. Именно в этот момент в автомобиль на полной скорости врезалась «Газель».
— Удар был сильным: машину выбросило на обочину. Пассажирка, к счастью, не пострадала. Девушка отказалась от скорой помощи, единственным желанием было скорее оказаться дома. В итоге ее доставили по адресу очевидцы ДТП, — говорится в публикации.
В сентябре сотрудники правоохранительных органов задержали в столице мужчину, который домогался несовершеннолетней девочки во время поездки в такси. За рулем такси находился мигрант. Он показал ей половой орган.
До этого полиция задержала в Подмосковье таксиста, которого подозревали в домогательствах к пятилетнему сыну пассажирки. Инцидент произошел, когда женщина на некоторое время вышла из машины.