ДТП в Москве спасло девушку от изнасилования

В Москве ДТП спасло девушку от домогательств таксиста.

В Москве ДТП спасло девушку от домогательств таксиста. Пассажирка заказала машину до Царицыно, но водитель во время поездки начал к ней приставать, пишет 112.

Таксист завёз её в глухое место без связи и начал домогаться, уговаривать пересесть вперёд.

В самый разгар этих действий сзади в такси на полной скорости врезалась «Газель». От мощного удара машину выбросило на обочину.

Пассажирка, к счастью, не пострадала. Она отказалась от скорой помощи — её единственным желанием было поскорее оказаться дома. В итоге девушку доставили по адресу очевидцы аварии.