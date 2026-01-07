Ричмонд
На юге Сахалина легковушка столкнулась с пассажирским поездом

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 янв — РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом на юге Сахалина, пострадавших нет, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Источник: © РИА Новости

По информации ведомства, инцидент произошел 7 января в 15.45 (7.45 мск) на железнодорожном переезде села Пионеры на перегоне «Пионер — Чехов» Дальневосточной железной дороги в Сахалинской области.

«Состав двигался из Холмска в Чехов, машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, пострадавших нет, схода не допущено. Обстоятельства ДТП устанавливаются», — говорится в сообщении.

Проверку по факту аварии проводит сахалинская транспортная прокуратура. Ведомство оценит соблюдение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта и действия локомотивной бригады. На контроле надзорного ведомства находится восстановление движения на участке.