На Тайване ищут пилота пропавшего с радаров истребителя F-16

Вооруженные силы Тайваня ищут пилота своего истребителя F-16V, пропавшего с радаров у побережья уезда Хуалань, пишет информационный портал Focus Taiwan.
Военный самолет отделился от группы истребителей во время тренировочного полета в темное время суток.
По данным на утро 7 января, пилот пропавшего самолета ВВС Тайваня успел сообщить о намерении катапультироваться. Сразу после этого воздушное судно исчезло с экранов локаторов. При этом капитан Синь не успел подтвердить, смог ли он покинуть самолет.
«Пока не имеем убедительных доказательств, подтверждающих, успешно ли капитан Синь завершил катапультирование», — рассказал порталу представитель ВВС Тайваня.
В поисковой операции участвуют силы и средства ВВС, ВМС и Береговой охраны Тайваня. О происшествии также осведомлены гражданские суда, находящиеся в этом районе.
Ранее сообщалось, что армия Китая провела учения у Тайваня. Начались они с отработки манёвров по блокаде острова.