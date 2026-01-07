Ричмонд
На Тайване ищут пилота пропавшего с радаров истребителя F-16

Пилот Синь, которого ищут у берегов Тайваня, перед исчезновением сообщил о планах катапультироваться.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Тайваня ищут пилота своего истребителя F-16V, пропавшего с радаров у побережья уезда Хуалань, пишет информационный портал Focus Taiwan.

Военный самолет отделился от группы истребителей во время тренировочного полета в темное время суток.

По данным на утро 7 января, пилот пропавшего самолета ВВС Тайваня успел сообщить о намерении катапультироваться. Сразу после этого воздушное судно исчезло с экранов локаторов. При этом капитан Синь не успел подтвердить, смог ли он покинуть самолет.

«Пока не имеем убедительных доказательств, подтверждающих, успешно ли капитан Синь завершил катапультирование», — рассказал порталу представитель ВВС Тайваня.

В поисковой операции участвуют силы и средства ВВС, ВМС и Береговой охраны Тайваня. О происшествии также осведомлены гражданские суда, находящиеся в этом районе.

Ранее сообщалось, что армия Китая провела учения у Тайваня. Начались они с отработки манёвров по блокаде острова.

