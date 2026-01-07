Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Япония содрогнулась от 33 афтершоков мощного землетрясения

В районе японской префектуры Симанэ, где ранее произошло землетрясение магнитудой 6,4, было зафиксировано тридцать три афтершока. Согласно данным главного метеорологического агентства Японии, основной толчок с эпицентром на глубине 11 километров произошёл в 10:18 по местному времени, а самый сильный последующий толчок магнитудой 5,1 случился спустя десять минут.

Источник: Life.ru

Сила подземных толчков в эпицентре достигла 5+ по семибалльной японской шкале. Угроза цунами не объявлялась, однако в результате землетрясения пострадали девять человек. Также были зарегистрированы более слабые афтершоки магнитудой 2,8.

Напомним, 6 января за короткий промежуток времени — всего 16 минут — японская префектура Симанэ пережила четыре подземных толчка. Первое землетрясение магнитудой 6,2 произошло в 10:18 (4:18 мск) на глубине 10 километров.

Больше новостей о ДТП, пожарах и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.