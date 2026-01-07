Япония содрогнулась от 33 афтершоков мощного землетрясения

Сила подземных толчков в эпицентре достигла 5+ по семибалльной японской шкале. Угроза цунами не объявлялась, однако в результате землетрясения пострадали девять человек. Также были зарегистрированы более слабые афтершоки магнитудой 2,8.
Напомним, 6 января за короткий промежуток времени — всего 16 минут — японская префектура Симанэ пережила четыре подземных толчка. Первое землетрясение магнитудой 6,2 произошло в 10:18 (4:18 мск) на глубине 10 километров.
