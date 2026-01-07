Япония содрогнулась от 33 афтершоков мощного землетрясения

В районе японской префектуры Симанэ, где ранее произошло землетрясение магнитудой 6,4, было зафиксировано тридцать три афтершока. Согласно данным главного метеорологического агентства Японии, основной толчок с эпицентром на глубине 11 километров произошёл в 10:18 по местному времени, а самый сильный последующий толчок магнитудой 5,1 случился спустя десять минут.