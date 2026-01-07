Трое туристов из Петербурга перевернулись на лодке в Карелии

Лодка с туристами из Петербурга перевернулась на Онежском озере в Карелии. Все произошло во вторник, 6 января. По данным пресс-службы Западного МСУТ СК России, двое мужчин и женщина решили прокатиться с ветерком по озеру и оплатили поездку. В какой-то момент капитан судна не заметил, как у него оторвался трос газа. Лодка стала неуправляемой и налетела на кромку берега. В результате ЧП судно опрокинулось вместе с людьми.
— Судоводитель и трое пассажиров лодки получили травмы, им оказывают необходимую медицинскую помощь, — уточнили в СК.
По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Капитана судна допрашивают, назначены необходимые судмедэкспертизы. Все обстоятельства происшествия еще будут выяснять. Добавим, что виновному в инциденте грозит до двух лет лишения свободы.