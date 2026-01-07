Трое туристов из Петербурга перевернулись на лодке в Карелии

Лодка с туристами из Петербурга перевернулась на Онежском озере в Карелии. Все произошло во вторник, 6 января. По данным пресс-службы Западного МСУТ СК России, двое мужчин и женщина решили прокатиться с ветерком по озеру и оплатили поездку. В какой-то момент капитан судна не заметил, как у него оторвался трос газа. Лодка стала неуправляемой и налетела на кромку берега. В результате ЧП судно опрокинулось вместе с людьми.