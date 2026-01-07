Ричмонд
Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Чечнёй и Крымом

В период с семи до девяти часов утра по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны ВС РФ уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Источник: Life.ru

По данным военного ведомства, один из дронов ВСУ был сбит над территорией Чеченской Республики. Второй вражеский БПЛА силы ПВО уничтожили в небе над Республикой Крым.

Напомним, минувшей ночью российские средства ПВО успешно отразили атаку 32 украинских беспилотников, которые были перехвачены и уничтожены над регионами России. В частности, пять беспилотников были перехвачены над Чёрным морем, два — над Крымом, по одному — над Краснодарским краем и Северной Осетией.

Важнейшие новости с фронта, сообщения военных корреспондентов, а также истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

